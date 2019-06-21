Медведев призвал использовать ресурсы РФ и Африки для экономического будущего

Москва, 21 июня. Россия и Африка составляют половину мировых ресурсов, которые необходимо использовать для построения большого экономического будущего, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Россия и Африка составляют половину мировых ресурсов, мы должны использовать эти ресурсы, чтобы способствовать большему экономическому будущему», — отметил Медведев в ходе выступления на экономической конференции «Россия — Африка» в Москве.

Глава российского кабмина добавил, что в новую эру российско-африканского сотрудничества правительство РФ сделает все возможное, чтобы партнерство было успешным. Медведев подчеркнул, что темпы роста на африканском континенте превышают среднемировые показатели, что делает Африку привлекательной для инвестиций не только в добывающих отраслях, но и в области высоких технологий.

При этом глава российского правительства подчеркнул, что одних предпосылок недостаточно для того, чтобы обеспечить экономическое развитие, необходимо иметь «искреннее внутреннее желание». Это желание есть и у России, и у Африки, в том числе и на самом высоком уровне, отметил Медведев.

Ранее ведущий научный сотрудник МГИМО, специалист по Африке Юрий Зинин оценил перспективы сотрудничества России и Африки. По словам эксперта, товарооборот между Россией и африканским континентом на уровне 20 миллиардов долларов — «ничтожно малая часть потенциала» между странами «самого перспективного континента» и Москвой. Зинин отметил, что в Москве прекрасно понимают перспективы сотрудничества с Африкой, поэтому Кремль активно налаживает отношения с Африкой как в политическом, так и экономическом плане.

Конференция «Россия – Африка» открылась в Москве накануне, 20 июня. В ходе церемонии открытия мероприятия министр иностранных дел Сергей Лавров оценил перспективы российско-африканского сотрудничества. Он отметил, что стороны выступают против односторонних санкций и торговых войн, а также настаивают на справедливом характере системы мировой торговли и возможности для всех стран пользоваться плодами глобализации.