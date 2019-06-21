Хлебникову шокировала идея Шуры «сброситься» на ее лечение от алкоголизма

Москва, 21 июня. Российская певица Марина Хлебникова призналась, что она шокирована выпадом певца Шуры (Александр Медведев) в ее адрес. Ранее звезда эстрады 90-х годов предложил начать собирать деньги на лечение Хлебниковой от алкоголизма.

Сама певица отметила, что Шура является ее приятелем, но на него это не похоже.

«Могу сказать только, что если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу. У меня три телефона, они включены 24 часа в сутки, взял бы и позвонил», — цитирует Хлебникову портал Teleprogramma.org.

Ранее, выступая на шоу блогера Анастасии Ивлеевой Agent Show, Шура выразил беспокойство в связи с состоянием своей старой знакомой. Музыкант заявил, что ему накануне прислали фотографию Хлебниковой, на которой у артистки был очень болезненный вид. После этого он предложил собрать деньги на лечение певицы от алкоголизма или наркомании, сообщает «Газета Кемерова».

Напомним, что в прошлом году в жизни Хлебниковой произошла трагедия. Ее первый муж Антон Логинов покончил с собой. После этого женщина попала в больницу с нервным срывом. Логинов и Хлебникова прожили вместе на протяжении девяти лет, после чего решили расстаться. Артистка вышла замуж за Михаила Майданича. Экс-директор певицы отметил, что сначала Логинов не совсем понимал, что происходит, поскольку был убежден, что «Марина — навсегда его», но затем его подкосило случившееся. На сцену певица вернулась лишь в начале 2019 года.