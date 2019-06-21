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ЦБ РФ выявил нарушения кибербезопасности у 75 проверенных банков

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ЦБ РФ выявил нарушения кибербезопасности у 75 проверенных банков

Москва, 21 июня. ЦБ России в 2019 году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и у всех выявил нарушения. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк с прошлого года имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения выполнения ими требований по кибербезопасности.

«В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения», — сказала она, выступая на международном конгрессе по кибербезопасности.

Набиуллина уточнила, что обнаруженные у финансово-кредитных организациях проблемы критическими назвать нельзя. Однако, по ее мнению, они могут стать серьезными, если руководство банков не придаст им значения.

ЦБ РФ выявил нарушения кибербезопасности у 75 проверенных банков

Как заявил ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков, «цифровой» терроризм по масштабам последствий в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. Он добавил, что эксперты насчитали порядка 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов. Коков убежден, что в настоящее время террористы используют Сеть в качестве основного механизма управления разрозненными силами.

В начале июня операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский рассказал о предотвращении спланированной и опасной кибератаки на интернет-компанию. Выявить и пресечь действия злоумышленников специалистам удалось, действуя вместе с «Лабораторией Касперского».

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Автор: Екатерина Кухарева
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