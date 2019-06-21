ЦБ РФ выявил нарушения кибербезопасности у 75 проверенных банков

Москва, 21 июня. ЦБ России в 2019 году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и у всех выявил нарушения. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк с прошлого года имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения выполнения ими требований по кибербезопасности.

«В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения», — сказала она, выступая на международном конгрессе по кибербезопасности.

Набиуллина уточнила, что обнаруженные у финансово-кредитных организациях проблемы критическими назвать нельзя. Однако, по ее мнению, они могут стать серьезными, если руководство банков не придаст им значения.

Как заявил ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков, «цифровой» терроризм по масштабам последствий в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. Он добавил, что эксперты насчитали порядка 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов. Коков убежден, что в настоящее время террористы используют Сеть в качестве основного механизма управления разрозненными силами.

В начале июня операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский рассказал о предотвращении спланированной и опасной кибератаки на интернет-компанию. Выявить и пресечь действия злоумышленников специалистам удалось, действуя вместе с «Лабораторией Касперского».