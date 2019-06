Иранские СМИ показали обломки сбитого американского беспилотника

Тегеран, 21 июня. Иранские СМИ опубликовали фото частей сбитого американского беспилотника.

Обломки летательного аппарата США показали в иранской столице — Тегеране.

Командующий воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде сообщил, что некоторые части корпуса беспилотника были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак. По его словам, тяжелые обломки аппарата утонули, сообщило агентство Tasnim.

Хаджизаде отметил, что обломки являются доказательством того, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство республики. При этом в США заявили, что аппарат уничтожили в международном пространстве.

Американский лидер Дональд Трамп ранее назвал инцидент с беспилотником «очень большой ошибкой Ирана». Однако позднее он заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, и предположил, что кто-то ошибочно принял такое решение.

