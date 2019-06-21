В МИД заявили, что ситуации с арестами россиян могут потребовать обновления правовых норм

Москва, 21 июня. Ситуации с задержаниями и арестами россиян за рубежом могут потребовать обновления правовых норм. Об этом заявил замглавы Консульского департамента МИД РФ Александр Носков во время выступления в рамках круглого стола в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, практика показала: для решения вопросов в ситуациях с задержаниями и арестами россиян за границей имеющихся правовых методов недостаточно.

«Следует провести анализ действующей правовой базы и, при необходимости, инициировать в том числе заключение новых международных договоров», — сказал Александр Носков.

Дипломат также отметил, что усилия России по поддержке задержанных за рубежом граждан не должны сводиться к только консульскому содействию. Он добавил, что в данном направлении также важны профилактическая работа и превентивные шаги, которые могли бы минимизировать конфликты россиян с зарубежным законодательством.

Ранее исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Игорь Паневкин заявил, что организация, скорее всего, прекратит оплачивать услуги адвокатов российских граждан, находящихся в заключении в других странах. По его словам, фонд не владеет достаточными финансовыми ресурсами для поддержки россиян.

Как отметил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич — эта организация оказала ощутимую помощь семьям арестованных в США россиянок Марии Бутиной и Богданы Осиповой — содействие заключенным за рубежом гражданам РФ необходимо оказывать максимально оперативно, так как речь зачастую идет о жизнях людей. По его мнению, создание экспертных и координационных советов не сдвинет сложившуюся ситуацию с мертвой точки, а только увеличит число желающих «пиариться на помощи соотечественникам».