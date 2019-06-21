Жители ЛНР поедут за гражданством РФ по обновленной автотрассе

Автомобилисты Луганской народной республики, проехавшиеся дорогами Крыма или Ставрополья, завидуют россиянам белой завистью. Ключевые автотрассы Луганщины и до начала гражданской войны в Донбассе не ругал разве только самый ленивый. А с 2014 года к ямам и ухабам добавились и воронки от снарядов и мин.

В условиях преодоления гуманитарного кризиса первых лет, тотальной блокады и массы проблем, возникающих на первых этапах становления государственности, у властей ЛНР не хватало ни людских, ни финансовых ресурсов для восстановления и развития автодорожной инфраструктуры. В лучшем случае обходились ямочным ремонтом.

Однако постепенно ситуация начинает меняться к лучшему. По мере укрепления курса на интеграцию с Россией в ЛНР начинают понимать, что стабильная работа транспортной отрасли является одним из главных факторов, определяющих возможность развития экономики и решения социальных задач.

Для интенсивного развития экономических отношений республике необходима развитая транспортная сеть, высокий уровень ее доступности и мобильность трудовых ресурсов. Сеть дорог в ЛНР составляет 2273 км. И одна из важнейших задач государства сегодня — привести их в нормальное состояние после трех десятков лет «хозяйствования» украинской власти.

В мае 2018 года, презентуя Программу социально-экономического развития Луганской народной республики до 2023 года, глава ЛНР Леонид Пасечник сделал особый акцент на развитии транспортной инфраструктуры. И в первую очередь — на ремонте ключевых автомобильных дорог на восьми основных направлениях. В планах государства отремонтировать участки по направлениям: «Успенка — Красный Луч — Снежное», «Ребриково — Ровеньки», от границы Свердловска до Красного Луча, «Должанка — Антрацит», «Чернухино — Перевальск», «Брянка — Стаханов», «Должанка — Свердловск» и «Ровеньки — Антрацит».

«В итоге повысится транспортная доступность населенных пунктов и объектов, улучшатся условия безопасного движения транспорта на автодорогах общего пользования республики, — отметил глава ЛНР. — Лето 2019 года наглядно показало, что программа восстановления автомобильных дорог не осталась лишь на бумаге. В этом Леонид Пасечник лично убедился, проинспектировав ход ремонтных работ на участке, связывающем шахтерский город Свердловск с пограничным пропускным пунктом Должанский. Для республики эта автотрасса имеет стратегическое значение: она связывает нас с братской Россией. И это по ней в российский Новошахтинск для получения паспортов РФ едут жители ЛНР».

К сожалению, дорога эта среди автомобилистов давно уже стала притчей во языцех. Ведь из-за ям и ухабов скорость на ней порой приходится сбрасывать до минимума.

По словам министра инфраструктуры и транспорта Луганской народной республики Александра Басова, последний раз у украинской власти руки до автотрассы дошли еще в далеком 2010 году. Неудивительно, что за столько лет дорога порядком поизносилась. Сейчас ее восстановлением заняты специалисты ГУП ЛНР «Луганский автодор». Работы идут полным ходом, несмотря на жару. Впрочем, для автодорожников это самое благоприятное время.

С учетом плачевного состояния проезжей части «Луганский автодор» полностью меняет дорожное покрытие. От въезда в Свердловск со стороны Луганска и до самого КПП Должанский мощной фрезой срезан старый асфальт.

«Следующим этапом будет нанесение поверхностного выравнивающего слоя. Что позволит максимально быстро и эффективно провести качественный ремонт дорожного покрытия на большой протяженности. В общей сложности на ремонт и текущее содержание автодорог республики государством в этом году выделено 96 млн рублей. На этот участок — 44 млн», — отмечает министр инфраструктуры и транспорта ЛНР.

По словам Александра Басова, по мере развития экономики республики поток машин на ее дорогах растет. И это не может не радовать. И в то же время обязывает уделять самое пристальное внимание техническому состоянию автотрасс.

Обсудив с руководством министерства инфраструктуры и транспорта и «Луганского автодора» планы ремонта участка «Свердловск — Должанский», глава ЛНР Леонид Пасечник констатировал, что задачи перед государством в этом направлении стоят большие и сложные.

«К большому сожалению, у нас дорог нет нигде, — признал Леонид Пасечник. — Мы отдали приоритет данному участку, потому что это та дорога, по которой мы повезем наших граждан для получения паспортов граждан Российской Федерации. Впоследствии начнем делать и другие дороги. Когда я недавно был в поселке Ивановка, меня местные жители спросили: «Вы дорогу видели?» Конечно, я видел. Я по ней ехал. Я понимаю, что нужно делать. Но, к сожалению, на сегодняшний день финансирование не позволяет нам в полном объеме осуществить тот ремонт, который мы бы хотели. Тридцать лет не делались дороги, все разрушено полностью. И за год кардинально исправить ситуацию невозможно. Но наша задача — как можно быстрее с этим справиться».

Какой в скором времени станет эта дорога, глава ЛНР увидел, посетив другой участок, где мощные катки разравнивали по монолитному выравнивающему слою еще горячий асфальт. И, увидев, не смог скрыть искреннего удивления от качественной работы автодорожников.

«Молодцы! Так держать! Где-то с год назад мы проезжали по этой дороге. Тогда ехать было в принципе невозможно. На сегодняшний день, вы видите, республика занята ремонтом этой дороги!» — отметил Леонид Пасечник.

Он заверил, что «каждая дополнительная копейка, поступившая в бюджет» ЛНР, будет использоваться в том числе на ремонт дорог.

«Дороги, транспорт — это кровеносная система республики. Без дорог у нас не будет ничего. К большому сожалению, у нас сегодня нет возможности сделать все, нет финансовой возможности. Но, в принципе, у нас запланировано выделение большой суммы денежных средств на середину июля — августа. По максимуму мы будем ремонтировать дороги не только в этом направлении, но и по всей республике!» — резюмировал лидер ЛНР.

Дорожники обещают, что восстановленная дорога на Должанский прослужит не меньше 7 лет. А значит, им не придется каждую весну латать ямы.