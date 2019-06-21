Первый канал и «Одноклассники» покажут II Европейские игры

Москва, 21 июня. Первый канал и «Одноклассники» проведут прямые трансляции II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 июня по 1 июля, сообщают в социальной сети «Одноклассники».

В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Участники разыграют медали в 21 виде спорта. Среди российских спортсменов заявлено 225 участников, которые выступят в 19 видах спорта.

Всего в рамках II Европейских игр будет проведено более 130 прямых трансляций.

Посмотреть прямые трансляции с соревнований зритель сможет в группе социальной сети «Одноклассники» — «Спорт на первом». Просмотр возможен на всех платформах: в мобильной версиях социальной сети, в приложениях «ОК» на iOS и Android, либо на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

Трансляция II Европейский игр является продолжением сотрудничества «Одноклассников» и Первого канала. Ранее «Одноклассники» и Первый канал транслировали Кубок первого канала по хоккею, товарищеские матчи сборной России и матч с Аргентиной. Во время последнего матча у зрителей была возможность наблюдать за игрой с разных камер или следить за определенным участником игры.

Напомним, что Первый канал начал вести трансляцию телевизионного эфира в социальной сети «Одноклассники» еще 28 января. Теперь зритель может смотреть эфиры телеканала не выходя из соц. сети — в официальной группе Первого канала и на видеовитрине социальной сети «Одноклассники».