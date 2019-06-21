Медведев пошутил о гостеприимной погоде во время конференции «Россия — Африка»

Москва, 21 июня. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пошутил о жаркой и «гостеприимной» погоде, которая установилась в Москве во время проведения экономической конференции «Россия — Африка».

В ходе выступления премьер-министр поприветствовал участников мероприятия. Глава Кабмина подчеркнул, что особенно приятно принимать такое представительное событие в столице.

«Мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую», — пошутил Медведев.

Жара☀️. Медведев пошутил о "гостеприимной" погоде в Москве во время форума "Россия-Африка": "Мы постарались обеспечить его проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую". pic.twitter.com/hq27em5CNO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 июня 2019 г.

Глава правительства также обратил внимание на то, что Россию и страны Африки связывают партнерские, дружественные отношения.

Экономическая конференция проходит в Москве в рамках ежегодного собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка). Тема выступления премьер-министра — «Использование партнерства с развивающимися странами в эпоху развития протекционизма».

Как рассказали ранее в пресс-службе главы правительства, на конференции «Россия — Африка», согласно планам, будут присутствовать более 1,5 тысячи делегатов — представителей власти и бизнеса. В ходе мероприятия участники обсудят партнерство России со странами в эпоху развития протекционизма.

В сообщении Кабмина указывается, что особое внимание будет уделено практическому взаимодействию стран в таких приоритетных отраслях, как энергетика, финансовый сектор, железнодорожная инфраструктура, горнодобывающая промышленность, цифровые технологии и кибербезопасность, а также продовольственная безопасность, образование и здравоохранение.

Проведение конференции станет важным этапом в преддверии политического саммита «Россия — Африка» и сопутствующего ему экономического форума, запланированных в Сочи в октябре.