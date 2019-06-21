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Министр обороны Украины пообещал продолжать открывать ответный огонь в Донбассе

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Министр обороны Украины пообещал продолжать открывать ответный огонь в Донбассе

Киев, 21 июня. Вооруженные силы Украины не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что украинские силовики должны перестать отвечать на обстрелы ради установления режима тишины. Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовикам ответный огонь.

«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — приводит телеканал «Прямой» слова Полторака.

Глава военного ведомства утверждает, что военнослужащие украинской армии «никогда не нарушали минские соглашения».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются урегулировать на различных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, между сторонами внутриукраинского конфликта перестрелки идут до сих пор.

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Автор: Данила Копп
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