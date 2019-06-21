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Пугачева не пришла на свадьбу племянника с бухгалтером из Казани

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Пугачева не пришла на свадьбу племянника с бухгалтером из Казани

Москва, 21 июня. Племянник Примадонны российской эстрады Влад Пугачев женился на бухгалтере из Казани. Его даму сердца зовут Гузель, в Казани у нее есть 14-летний сын.

Брак пара зарегистрировала в Перовском ЗАГСе. Правда, Алла Борисовна на церемонии не присутствовала.

По словам Влада, предложение Гузель он сделал уже через неделю после знакомства.

«Я Гузель почти 15 лет выдумывал. И выдумал, визуализировал, нашел. Это моя плоть. Я очень счастлив с ней», — признался он в комментарии KP.RU.

Сама Гузель рассказала, что сначала не верила, что Влад племянник Аллы Пугачевой и думала, он шутит.

«Влад покорил меня своей добротой. Сегодня мы просто расписались. Я взяла фамилию мужа. Теперь я тоже Пугачева», — добавила женщина.

Она уточнила, что свадьбу пока перенесли по состоянию здоровья Влада.

«Переутомление на фоне жары было, поэтому решили пока обойтись регистрацией», — пояснил Пугачев.

Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», Влад долгое время страдал от алкогольной зависимости. Из-за нее он потерял работу и долгое время не искал новую. Неудивительно, что из-за этого его отношения со звездной тетей не складывались. В какой-то момент Алле Борисовне даже пришлось оформить опеку над маленьким сыном племянника от первого брака. К счастью, со временем Влад все-таки образумился, лечился от алкоголизма и нашел новую любовь.

 

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Автор: Игорь Федоров
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