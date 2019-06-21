Российские одиннадцатиклассники отмечают один из самых важных в жизни моментов: прощание со школой, которое символизирует начало пути в «большую жизнь». В Санкт-Петербурге это событие отмечается особенно красиво — знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» известен далеко за пределами Северной столицы. «Алые паруса» принимают не только петербургских выпускников, но и медалистов со всей страны, о празднике говорят в Европе, присуждая ему почетные награды.

Город полностью готов к торжеству, все находятся в предвкушении. Накануне торжественного события временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов попросил все политические партии и объединения не портить детям самый главный день в их жизни. Градоначальник обратился ко всем политическим силам с просьбой воздержаться от публичных акций в Петербурге 23 июня — в день проведения «Алых парусов».

«У меня очень простая просьба — отнеситесь с уважением к нашим выпускникам: это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — обратился Беглов ко всем политическим силам города во время совещания в Смольном.

Действующий градоначальник попросил председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольгу Аришину договориться с заявителями двух намеченных на 23 июня акций перенести запланированные мероприятия на другие дни.

Отметим, одними из тех, кому позарез понадобилось испортить детям праздник, оказались лидеры моложеного движения «Весна» (недавно его члены — сторонники скандального блогера Алексея Навального — засветились в громком скандале, связанном с наркотиками и педофилией).

Именно в день «Алых парусов» «Весна» решила всенепременно провести собственную акцию в поддержку давно уже освобожденного и полностью оправданного журналиста Ивана Голоунова, которого оппозиция против его воли подняла на знамя ради проведения незаконных акций.

«Как и организаторы московской акции (инициированные Западом беспорядки в День России 12 июня. — Прим ФАН), мы не отказываемся от планов проведения митинга 23 июня», — сообщили представители «Весны» на своих страницах в соцсетях.

Срывать праздник выпускников покровители педофилов хотят непременно в центре Петербурга, и разумные альтернативы, предлагаемые властями, их предсказуемо не устраивают.

«Смольный вновь предлагает проводить митинг в лесу, — возмущаются организаторы в ответ на компромиссное предложение провести акцию в Удельном парке. — Мы продолжим добиваться согласования митинга в центре Петербурга».

Навязчивое желание провокаторов из «Весны» любой ценой попытаться сорвать городской праздник (напомним, такую же цель ставили перед собой организаторы беспорядков в Москве 12 июня) вызывает резкое возмущение у депутата Госдумы Евгения Федорова. Парламентарий предлагает жестко пресекать подобную деятельность, действуя по всей строгости закона.

«Все эти организации изначально были созданы как антироссийские, и настроены они исключительно на борьбу с Россией, — отметил депутат в комментарии Федеральному агентству новостей. — На Голунова им наплевать, на всех остальных, кроме себя, им тоже наплевать. Все эти силы действуют исключительно в интересах своих хозяев, задача которых — уничтожение России и русского народа».

Поэтому ничего удивительного, что провокаторы пытаются использовать любой повод для конфликта, в том числе именно в праздничный день, чтобы их заметило как можно больше народа, говорит собеседник ФАН.

«Они наверняка попытаются устроить какое-то незаконное мероприятие именно в этот день, я в этом не сомневаюсь. Ну, их надо давно всех пересажать, и пусть они из тюрьмы пишут жалостливые письма в свой любимый госдепартамент [США]», — с полемическим преувеличением резюмировал Евгений Федоров.

Надеемся, провокаторам не удастся осуществить свои планы и испортить петербуржцам и гостям города знаменитый праздник «Алые паруса», о котором читайте в материалах Федерального агентства новостей.