УАЗ представил семейного преемника «буханки»
Ульяновск, 21 июня. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) выпустит новый семейный внедорожник на базе модели 1288, который станет преемником «буханки». Новую модификацию автомобиля уже одобрил Росстандарт, об этом говорится на сайте ведомства.
В Росстандарте отметили, что автомобиль предназначен для «перевозки пассажиров с возможностью размещения маломобильных пассажиров или без нее». Производить новое авто будет компания «Автодом», которая ранее занималась производством стеклопластикового модуля для шасси «Профи». Кроме того, «Автодом» провел сертификацию автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Данные модели отличаются оборудованием и числом окон.
Производитель представит сразу несколько версией семейного внедорожника, которые будут отличаться перегородкой между грузовым и пассажирским отсеками.
Ранее стало известно, что УАЗ готовится к старту продаж новой модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи». Первые поставки были назначены на 1 мая. В УАЗ сообщили, что стоимость новой модели составит 830 тысяч рублей за автомобиль в базовой комплектации. Как сообщил производитель, версия «Трофи» отличается от классической внедорожными шинами BFGoodrich с черными дисками, экспедиционным багажником на крыше, лестницей на задней двери, а также обновленными ручками дверей.