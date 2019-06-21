Ученые выяснили, что длинный рабочий день смертельно опасен

Париж, 21 июня. Рабочий день, протяженность которого составляет более 10 часов, может быть смертельно опасен. К такому выводу пришли французские ученые.

По данным исследователей, переработки повышают риск возникновения инсульта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Американской ассоциацией сердца, пишет MedicalXpress. Отмечается, что его выводы основаны на информации, полученной от французской исследовательской группы CONSTANCES. Французские специалисты проанализировали анкеты более 143,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет, которые участвовали в эксперименте с 2012 года.

Выяснилось, что из них 1224 человека перенесли инсульт. Более 42 тысяч респондентов (29%) сообщили о том, что имеют длинный рабочий день. Около 10% анкетируемых (почти 14,5 тысячи человек) рассказали, что перерабатывают уже на протяжении 10 лет.

Ученые выяснили, что у респондентов, работавших не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней в год, риск возникновения инсульта вырос на 29% по сравнению с теми, кто не перерабатывал. У тех, кто регулярно работал по 10 часов в день в течение 10 лет, риск повышался уже на 45%.