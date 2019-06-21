Поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Симферополь, 21 июня. Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза — до 11 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки. Такие данные в пятницу предоставила пресс-служба Погрануправления ФСБ по региону.

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Представители ведомства полагают, что в ближайшее время тенденция роста туристического потока в Крым сохранится. Пик нагрузки на автомобильные пункты пропуска приходится на выходные и праздничные дни. Погранслужба вынуждена прибегать к дополнительным мерам, чтобы избежать задержки и очередей, сообщает ForPost.

Крымские власти ожидают, что в этом году полуостров посетят 7,5 млн туристов. По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, развитие транспортной инфраструктуры еще сильнее повысит спрос на крымские курорты, поскольку добраться до них станет проще. Он отметил, что только после запуска автомобильной части Крымского моста произошел существенный прирост туристов. Предполагается, что в ближайшие 5 лет число отдыхающих в республике вырастет до 10 млн человек.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.