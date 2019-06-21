Авиакомпаниям США запретили полеты над Ираном. События дня. ФАН-ТВ

Протесты в Грузии Около 240 человек пострадали во время протестов в Грузии. 100 из них сейчас находятся в больницах, в большинстве своем это полицейские. Такие данные приводят в Минздраве страны. Волна протестов захлестнула Грузию накануне. В Тбилиси проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Президент МАП россиянин Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Это и вызвало бурю возмущений среди оппозиционеров. В итоге работа ассамблеи прекращена, а российская делегация вынужденно покинула Грузию. Как отмечает заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, визит наших соотечественников намеренно использовали для беспорядков. «Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах», — отметил Григорий Карасин. Многие политологи уверены, что к организации протестов причастны США. Примечательно, что на улицах появились демонстранты с американской символикой. Стоит вспомнить и то, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», он носит явный антироссийский характер. А соцсети пестрят комментариями американцев, которые подстрекают грузин к беспорядкам. Но, несмотря ни на что, в МИД России заявили, что наша страна продолжит методично и спокойно налаживать отношения с Грузией.

США запретили полеты над Ираном В США запретили авиакомпаниям совершать полеты над Ираном. В частности, самолеты не могут пролетать над Ормузским проливом и Оманским заливом. Связано это с последним конфликтом между странами. Накануне представители Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что их военные сбили американский разведывательный беспилотник. Он нарушил воздушное пространство страны. Однако командующий ВВС США на Ближнем Востоке назвал эту информацию фальшивой. Джозеф Гуастелла заявил, что дрон находился в нескольких десятках километрах от границы. Американские СМИ сразу же написали, что после инцидента президент США Дональд Трамп разрешил нанести удары по Ирану, но вскоре передумал. С чем это связано? Журналисты также задаются этим вопросом и отмечают, что атака еще возможна. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уверен: в Белом доме понимают, что нельзя все время нагнетать обстановку с Ираном. «В конце месяца собирается саммит G20, который таким образом мог бы быть сорван — и мир подошел бы к краю пропасти, за которым начинается бездна Третьей мировой войны. Поэтому я думаю, что все-таки здравый смысл остановил господина Трампа, ну или они просто испугались большой бойни», — сказал Джабаров. Давно уже не дружеские отношения между странами обострились на прошлой неделе. Тогда Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на нефтяные танкеры. Однако доказательства этого американцы предоставили весьма сомнительные.

Президент Чехии высказался о Крыме Крым стал частью России, и это необходимо принять. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан во время интервью на одном из телеканалов. Земан также призвал отменить все санкции против нашей страны. Он отметил, что позиции руководителей ФРГ и Франции по вопросу сотрудничества с Россией смягчились. Но все же накануне Евросоюз продлил действие «крымского» пакета ограничительных мер. Санкции запрещают импорт крымской продукции в страны ЕС и инвестиции в полуостров. Однако потери, которые несет Россия, не столь велики. Как сообщил Владимир Путин, за весь период санкций наша страна потеряла 50 млрд долларов, а Евросоюз почти в пять раз больше — 240 млрд. За последние несколько лет Крым, несмотря ни на что, расцвел. На полуострове активно строят дороги, детские сады, школы, больницы. А продолжительность жизни за 5 лет выросла на 2 года.