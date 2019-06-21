Милонов назвал победой безумия заявление Литвы по поводу «Северного потока — 2»

В Литве сочли «неуважительным» строительство российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

«В Европейском союзе мы договорились об общих энергетических принципах, мы согласились диверсифицировать наши источники энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника <…> «Северный поток — 2» является примером неуважения к нашей основной политике» — сказал литовский чиновник.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей иронично и одновременно удивленно высказался о словах главы МИД Латвии.

«Это какой-то маразм, торжество оруэлловского сообщества, победа безумия над здравым смыслом», — с сарказмом заметил российский политик.

По его словам, строительство газопровода абсолютно закономерно. Те, кто в этом сомневается, лишь проявляют собственную недальновидность.

«Северный поток — 2» — это способ доставления газа из тех мест, где он есть, в те места, где его нет. Видимо, Литва хочет сидеть без газа, поскольку для них данный способ доставки газа является «неуважительным», — продолжает Виталий Милонов.

Депутат Госдумы также заметил, что Литва не является самостоятельным, суверенным государством и зависит от США. Внешняя политика Вильнюса ориентирована на Вашингтон.

«Литва может отказаться от «унижающего» ее газа и пользоваться сжиженным газом из Соединенных Шатов, который будет дороже раза в четыре, но зато не будет оскорблять Вильнюс. Другое дело, сколько они протянут с этим «уважительным» газом», — рассуждает политик.

В заключение он констатировал, что газопровод является для Европы крайне важным проектом, и отрицание его значимости является нерациональным.

«Еще ни одна страна не называла такое улучшение инфраструктуры, как «Северный поток — 2», оскорблением», — резюмировал Виталий Милонов.

«Северный поток — 2» — магистральный газопровод, идущий из России в Германию через Балтийское море. Он является расширением «Северного потока», состоит из двух ниток и имеет длину свыше 1200 километров.