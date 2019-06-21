Каждая третья девушка ходит на свидание ради бесплатной еды

Вашингтон, 21 июня. Американские социологи из университета города Азуса выяснили, что треть девушек ходит на свидания с мужчинами ради бесплатного ужина, а не из-за желания провести вечер в хорошей компании.

Социологи провели психологическое исследование, принять участие в котором согласились около 800 женщин, которые являются активными пользователями социальных сетей. Выявилась неожиданная закономерность: 33% представительниц женского пола хотя бы раз в своей жизни соглашались на свидание ради ужина, за который не нужно платить. Однако женщины признались, что ходить на подобные встречи только ради ужина – не хорошо.Другая часть опрошенных сказали, что считают такие свидания пустой тратой времени. Об этом сообщает «Ридус».

По словам исследователей, к таким свиданиям прибегает особый тип женщин. Они обладают определенными негативными качествами, а именно – психопатией и нарциссизмом. Такие женщины умеют манипулировать мужчинами, их не беспокоят последствия подобных встреч и чувства компаньона. Кроме того, данный тип имеет классические представления о роли мужчины и его обязанностях.

Социологи также отмечают, что среди мужчин тоже есть представители, которых интересуют «бесплатные ужины», однако исследований на эту тему еще нет, о чем пишет издание «Свободная пресса».