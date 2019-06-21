Москва, 21 июня. Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее в Тбилиси митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем в четверг радикалы захватили здание парламента Грузии, где в это время находились российские политики. Вечером нарушители вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция с требованиями отставки правительства. В ходе беспорядков пострадали более 70 человек.

По словам Захаровой, акции в Грузии — «песня безумству». МИД РФ назвал ситуацию в Грузии «кошмарной провокацией». Захарова считает акцию борьбой за власть между партиями. Дипломат напомнила, что президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов прибыл в Грузию из России «по приглашению и с мирными целями по линии православного форума». Она подчеркнула, что Гаврилов «никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности».

Российский политик в четверг в зале пленарных заседаний грузинского парламента открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Недовольство по этому поводу высказали оппозиционные депутаты «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Они покинули зал, а заседание было прервано.

Захарова подчеркнула, что «его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя».

«И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось. А в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии», — добавила Захарова.

Она напомнила, что сейчас высокий туристический сезон, и связи с этим, ставить под сомнение безопасность российских путешественников в Грузии нельзя. По ее словам, МИД России завален вопросами средств массовой информации о том, каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии.

«Вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии», — отметила она.

Кроме того, по мнению представителя министерства, все происходят на фоне «неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию». Она добавила, что радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень «дружелюбия и мирного потенциала».

Эксперты считают, что к организации протестных акций в Грузии причастны США. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал, что «в один прекрасный день Тбилиси может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Напомним, в Тбилиси работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность. За беспорядками в стране также может стоять Агентство США по международному развитию.

При этом в социальных сетях американцы, в том числе и жители Европейского союза, подстрекают грузин к беспорядкам, активно поддерживают «борьбу» грузин с Россией. Таким образом, они создают нужный Вашингтону информационный фон в Сети.