Банду исламистов ликвидировали в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 21 июня. В Карачаево-Черкесии задержана банда исламистов, которая вела пропаганду и планировала построить на Кавказе шариатское государство, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Исламисты принадлежали запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». В состав банды входили 12 человек.

В ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии деятельность экстремистов была пресечена — банду ликвидировали, ее членов задержали. Известно, что один из них в момент задержания находился в Москве. Все экстремисты являются жителями Карачаево-Черкесии.

«Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, — констатировали представители ФСБ РФ, — предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления».

Во время обследования домов членов банды было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы. Кроме того, экстремисты хранили флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера и экстремистскую религиозную литературу.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.