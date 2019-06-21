Руководство элитного отеля Ижевска ушло от ответственности за травмирование ребенка

Следственный комитет, Роспотребнадзор и прокуратура не нашли никаких нарушений в бассейне, где 13-летняя школьница получила страшную травму.

В мае-апреле СМИ сообщали о том, что 13-летняя школьница из Удмуртии, находясь в бассейне гостиничного комплекса «Парк-отель» на дне рождения подруги, задела ногой железную конструкцию, расположенную внутри чаши. Данная конструкция выполняет роль ограждения насоса, который также установлен внутри бассейна.

Девочка не только не получила никакой медицинской помощи на месте от сотрудников отеля, но ей даже не вызвали скорую помощь, пока ребенок истекал кровью. Родители девочки неоднократно обращались в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, но по результатам проверок нигде не нашлось не единого нарушения.

Федеральное агентство новостей решило разобраться — так ли это.

На бассейны нет санитарных норм

Источник в правоохранительных органах рассказал, на каком основании родители девочки, обратившиеся с жалобой в СК, прокуратуру и МВД, получили отказ в возбуждении уголовного дела.

«Проверка проводилась по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В данном случае преступление должно быть умышленным, ведь человек, который сдает этот бассейн, должен понимать, что посторонний элемент в чаше может быть опасным. Но Роспотребнадзор до этого проводил там проверки и никаких нарушений не выявил. Нормами СанПиН у нас не регулируется установка ограждения насоса. На основании вышеперечисленных фактов в возбуждении уголовного дела было отказано», — рассказали корреспонденту ФАН.

Теперь разберемся. Получается, Следственный комитет и МВД, несмотря на ранение ребенка, отказались кого-либо наказывать лишь потому, что девочка пострадала «несерьезно». Хотя что считать серьезным ранением, а что нет — большой вопрос. Рана была очень серьезна, да и помощь оказана не вовремя, поэтому школьница провела на больничном почти месяц.

Кроме того, никто не проверял законность установки насоса и ограждения внутри чаши бассейна — в типовых подобных заведениях насосы не находятся внутри ванны.

И по поводу сооружений в СанПиН есть установки: «Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды могут располагаться в основном или отдельно стоящем здании».

Но здесь не сказано, что сооружения должны быть в чаше бассейна. Почему Роспотребнадзор не проверил эту информацию — пока непонятно.

Вот еще одно из требований СанПиН: «Для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванн должны использоваться материалы, устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам и позволяющие проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию, с учетом п. 1.4 настоящих Санитарных правил. Швы между облицовочными плитами должны тщательно затираться».

То есть даже швы должны тщательно затираться во избежание травм у посетителей — а здесь посторонний предмет с металлическими острыми краями! И Роспотребнадзор опять не видит нарушений, даже после того, как ребенок получил тяжелую травму.

Медкабинет

Девочки отдыхали в бассейне в сопровождении мамы именинницы. Именно она, как только подруга дочери получила травму, бросилась оказывать первую помощь. Сотрудники отеля не только не пытались остановить кровь, но даже не вызвали скорую помощь.

Ребенок, истекающий кровью, полчаса ждал, когда приедет ее мама и увезет в травмпункт.

А теперь опять обратимся к требованиям СанПиН к бассейнам и аквапаркам: «В составе помещений плавательного бассейна спортивного и спортивно-оздоровительного назначения должны быть предусмотрены комната для медицинского персонала с выходом на обходную дорожку и помещение производственной лаборатории для проведения анализов».

То есть ни Роспотребнадзор, ни ведомства не смутил тот факт, что в бассейне при элитном отеле нет медицинского кабинета, да и самого медперсонала. Пока девочка ждала маму, сотрудницы заведения спокойно пили кофе. Директор гостиничного комплекса — Елена Юсим — вообще отсутствовала на работе и не отвечала на звонки своего персонала. Как она сама потом пояснила прокуратуре — была на концерте, а вечером, увидев сообщение о ЧП, решила, что до завтра «несрочное дело» подождет.

Конечно, можно сказать, что данный бассейн при сауне, поэтому не относится к спортивному и спортивно-оздоровительному типу. Тем не менее сама чаша достаточно большая и люди туда приходят не только окунуться после сауны, но именно поплавать в оздоровительных целях, как было в случае со школьницами.

Предупреждение об опасности

Как стало известно от источника в следствии, Елена Юсим заявила, что в бассейне было вывешено предупреждение о том, что к тому краю, где находится насос, подходить опасно. С ее слов, и девочки, и женщина, сопровождавшая их, объявление прочитали. И в ведомстве сразу поверили ей на слово.

Однако если посмотреть фотографии с рекламой бассейна на официальной страничке отеля в соцсетях, на них нет никакого предупреждения. Нет его и на фотографиях, сделанных позже, уже родственниками пострадавшей школьницы. И, естественно, никто из отмечающих день рождения не видел никаких предупреждений.

Но все проверяющие отель ведомства опять не обратили на это внимания. Никто даже не проверил, а есть ли какие-то разрешающие документы для строительства бассейна. В возбуждении уголовного дела было отказано. Да и административных наказаний никто не понес. Более того, никто даже не подумал извиниться перед родителями и пострадавшим подростком.

Напомним, 6 апреля этого года шесть 13-летних школьниц отмечали день рождения одной из девочек в бассейне элитного гостиничного комплекса в Ижевске «Парк-отель», который рекламирует себя в том числе и как лучшее место для проведения праздников. Девочек сопровождала мама именинницы, которая постоянно была рядом с ними.

Во время купания одна из приглашенных задела ногой железную конструкцию с острыми краями, которая ограждала насос, находившийся почему-то в чаше. В результате этого девочка распорола ногу, едва не лишившись пальца. Однако ребенок не только не получил никакой медицинской помощи от сотрудников отеля (как выяснилось позднее, у них даже не было врача), но ей даже не вызвали скорую помощь. Испуганная девочка полчаса истекала кровью, дожидаясь приезда матери.

На данный момент бассейн при отеле продолжает работать.