Песков рассказал о реакции россиян на прямую линию

Москва, 21 июня. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным однозначно нашла отклик среди общества и понравилась россиянам. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, на линии поднимались серьезные вопросы. Можно уверенно сказать, что линию ждали и внимательно смотрели, она понравилась россиянам, понравилась однозначно. Передача была информативной, востребованной и конкретной», — отметил он.

По словам Пескова, в ходе общения с президентом жители России поднимали вопросы, которые интересовали их больше всего.

Напомним, что традиционная прямая линия с Путиным, которая проводится ежегодно с 2001 года, состоялась накануне. Программа длилась более четырех часов. За это время президент ответил на множество вопросов, касающихся как внешней политики, так и внутреннего социального устройства. Так, например, глава государства затронул вопрос санкций, которые действуют в отношении РФ с 2014 года, рассказал о защите дольщиков, экономической ситуации в стране и попытках регламентировать деятельность в Интернете.

Под конец передачи российский лидер успел ответить на блиц-опрос. Например, один из российских школьников попросил президента дать совет, как бороться с ленью. Путин также ответил на вопрос о каникулах президента. Глава РФ заявил, что ему не надоело быть главой государства.

Напомним, рекордсменом по продолжительности стал эфир в 2013 году – тогда прямая линия длилась 4 часа 47 минут. За это время Путин дал ответ на 80 вопросов.