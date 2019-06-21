Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал о графике президента 21 июня. В пятницу глава государства будет работать в Москве.

«Сегодня пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. И также на сегодня очень много встреч внутреннего характера запланировано», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

В администрации президента также ведется работа над подготовкой к саммиту G20, который пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке. Песков напомнил, что на этой площадке пройдет много международных встреч, вопросы к которым необходимо тщательно проработать.

Представители Москвы и Вашингтона согласовывают графики российского и американских президентов. Ранее появилась информация, что глава США Дональд Трамп и Путин могут провести переговоры в Осаке. Американский президент подтвердил, что хочет встретиться с российским лидером в Японии, чтобы «поладить с Россией».