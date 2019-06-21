Песков прокомментировал заявление Путина об обмене задержанными с Украиной

Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина об обмене удерживаемыми лицами с Украиной.

«Он действительно говорил, что такой разговор ведется. Готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о понимании необходимости продвижения в этой области. Здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в данном случае нужно просто набраться терпения», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне, 20 июня, Путин прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Российский лидер отметил, что вопрос об обмене гражданами обеих стран, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, никогда не исчезает из поля зрения правительства РФ.

Кроме того, Путин не исключил возможности обмена находящегося под следствием в Киеве редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России Олега Сенцова или украинских моряков. Президент РФ заявил, в Москве не забыли про Вышинского, эта проблема активно обсуждается, ищутся варианты решения.

Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года по сфабрикованному делу о государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая прошлого года арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения продлевался неоднократно.