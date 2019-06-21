Фонд поддержки соотечественников пожаловался на отсутствие средств для оплаты адвокатов

Москва, 21 июня. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, скорее всего, прекратит оплачивать услуги адвокатов российских граждан, находящихся в заключении в других странах. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор организации Игорь Паневкин на круглом столе, проходящем в Государственной Думе, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам исполнительного директора, фонд не владеет достаточным количеством финансовых средств для поддержки россиян.

«Наш фонд вынужден оплачивать услуги адвокатов. Под это дело выделили 150 тысяч евро. Не уверен, что будем продолжать эту деятельность. У нас очень ограниченные средства», — сообщил Паневкин.

При этом, по словам исполнительного директора, организация тратит деньги на печать неких брошюр, которые якобы должны предостеречь российских граждан, проживающих за рубежом.

«Мы работаем с зарубежными адвокатам, они пишут брошюры, например, о том, что будет с российскими гражданами, которые заключают брак с иностранцами, и какие юридические последствия могут наступить после развода с иностранным гражданином», — пояснил Паневкин.

Отметим, что в эти минуты в Госдуме проходят слушания на тему организации правовой защиты россиян за рубежом. В мероприятии участвуют сотрудники МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры, Общественной палаты, Уполномоченного по правам человека, адвокаты и политологи. На круглый стол были также приглашены родственники содержащихся в неволе за рубежом граждан России. В частности, на заседании присутствовали отец находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной — Валерий Бутин, а также супруга редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина.

Мероприятие в Госдуме прокомментировал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Организация оказала ощутимую помощь семьям арестованных в США россиянок Марии Бутиной и Богданы Осиповой.

«Помощь россиянам, оказавшимся за рубежом в заключении, необходимо оказывать максимально оперативно, ведь зачастую речь идет о жизни наших граждан. Нужно работать, а не разглагольствовать», — заявил Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей отметил, что экспертные и координационные советы не сдвинут сложившуюся ситуацию с мертвой точки. По словам Малькевича, подобные мероприятия только увеличивают число желающих «пиариться на помощи соотечественникам». Кроме того, глава фонда отметил, что создание многочисленных организаций и органов не сможет повлиять на оказание россиянам поддержки, а решение реальных проблем российских граждан требует грамотной, сосредоточенной и планомерной работы.

«Участники круглого стола, проходящего в Государственной Думе, к сожалению, не предложили реальных путей коренного изменения трагической ситуации вокруг российских граждан», — заключил Малькевич.

Ранее сообщалось, что во время круглого стола в Госдуме мать Богданы Осиповой, которую арестовали в США за похищение собственных детей, поблагодарила Фонд защиты национальных ценностей за оказанную ее дочери помощь. Также признательность фонду выразил отец россиянки Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме из-за абсурдных обвинений в ведении деятельности «иностранного агента» без регистрации. Фонд защиты национальных ценностей собрал деньги, которые позволили семье Бутиной оплатить адвокатов.