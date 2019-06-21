Москва, 21 июня. Ситуация в Персидском заливе весьма напряженна, это вызывает серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У представителя Кремля поинтересовались, были ли сигналы от иранской стороны на тему угроз американского президента Дональда Трампа о том, что атака на Тегеран неминуема. Иностранные СМИ уточнили у Пескова, какой будет реакция Москвы. Песков прокомментировал угрозы Трампа о нападении США на Иран.

«Ситуация в Персидском заливе весьма напряженна, это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности», — подчеркнул пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран скоро захочет начать переговоры в ответ на «сильную» ближневосточную политику Белого дома. Американский президент обратил внимание на то, что «фейковые» Washington Post и New York Times «пишут истории» о внутренней борьбе в США из-за политики Белого дома на Ближнем Востоке. Трамп подчеркнул, что «нет никакой внутренней борьбы».

Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон привел в высокую степень боевой готовности свои силы на территории Ирака, что было связано с тем, что Штаты опасаются угрозы агрессии со стороны Ирана. Ранее на сайте американского посольства в Багдаде появилась информация о том, что Вашингтон отзывает часть своего дипломатического персонала в столице Ирака и консульства в Эрбиле.

СМИ выразили предположение, что Штаты действительно готовятся к военному противостоянию с Ираном.

Российский радиоведущий и писатель Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Вашингтон не спешит с вторжением в Иран из-за угрозы начала третьей мировой войны. По его мнению, сначала США «попытаются сделать ставку не на военное вмешательство, а на так называемую «цветную революцию» — опыта у американских военных специалистов достаточно.