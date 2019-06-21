Кремль отреагировал на русофобскую провокацию в Грузии

Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протестную акцию, которую устроили радикалы в Грузии, русофобской провокацией. Он сообщил, что агрессивные проявления в адрес граждан РФ вызывают опасения Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Там был вопрос их личной безопасности. И на фоне проведения международного мероприятия это вызывает осуждение. Конечно, подобные проявления русофобии вызывают обеспокоенность, поскольку эту страну посещают много туристов из России. Вопрос очень серьезный», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 20 июня в Тбилиси должна была состояться сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В связи с этим в столицу Грузии прибыла российская делегация, которую возглавлял председатель МАП Сергей Гаврилов. Перед началом сессии он занял кресло спикера парламента Грузии, что стало поводом для провокации со стороны радикалов. Гаврилова облили водой, вырывали у него бумаги. Кроме того, со стороны радикалов звучали угрозы в адрес россиян. В результате сессию МАП пришлось прервать, а российская делегация покинула Тбилиси в сопровождении сотрудников службы безопасности.

Позже в центре грузинской столицы радикалы и представители оппозиции начали штурм парламента. Участники беспорядков потребовали отставки правительства. Протесты вылились в столкновение с силовиками, открывшими стрельбу резиновыми пулями и применившими слезоточивый газ.

«Все активисты были заранее подобраны и собраны. Они находились в неадекватном состоянии, многими из них управляли координаторы, говорящие по-английски в американской версии. Все плакаты антирусского характера были напечатаны и изготовлены заранее. Понятно, что заранее имела место форма мобилизации радикалов для свержения власти», — рассказал Гаврилов Федеральному агентству новостей.

Отметим, что на причастность США к организации беспорядков в Тбилиси указывают несколько фактов. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», действия которой подчеркнуто направлены против РФ. Также вызывают сомнения некоторые высказывания представителей Штатов. Так, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер ранее заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». За организацией протестов в Тбилиси может стоять и Агентство США по международному развитию (USAID).

Кроме того, американцы и жители стран Евросоюза создают нужный информационный фон в Интернете, публикуя в социальных сетях призывы, подстрекающие граждан Грузии к беспорядкам, и заявляя о поддержке «борьбы» грузин с Россией.