Отец Бутиной отметил важность юридической помощи арестованным за рубежом россиянам

Москва, 21 июля. Отец россиянки Марии Бутиной Виктор выразил благодарность Фонду защиты национальных ценностей, который собрал деньги на адвокатов для его дочери, осужденной в США. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая на круглом столе в Госдуме, Виктор Бутин также поблагодарил министерство иностранных дел России, которое настойчиво добивалось прекращения уголовного дела против девушки и ее возвращения на родину.

«Наличие высококвалифицированной юридической помощи — вопрос особой важности, переоценить наличие этой помощи невозможно. Сегодня отсутствует структура для комплексного решения вопросов помощи россиянам», — отметил он.

По словам отца Бутиной, адвокаты готовы доказывать ее невиновность в суде, но на россиянку оказывается колоссальное давление. В настоящее время она отбывает наказание в Таллахасси. Несмотря на приговор, Мария сохраняет твердость духа, подчеркнул Виктор Бутин.

При этом он подчеркнул, что на абсурдность выдвинутых против россиянки обвинений указывают не только президент РФ и представители российского МИД, но также многие известные американские журналисты.

Отметим, что в эти минуты в Госдуме проходят слушания на тему организации правовой защиты россиян за рубежом. В мероприятии участвуют сотрудники МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры, Общественной палаты, Уполномоченного по правам человека, адвокаты, политологи, а также родители Марии Бутиной.

Накануне ФАН-ТВ записало интервью с Виктором Бутиным и матерью осужденной в США россиянки Богданы Осиповой — Юлианой Филипюк.

«Мы очень благодарны консулам РФ в Хьюстоне, которые оказывали очень сильную поддержку и продолжают оказывать поддержку Богдане. Также в России Совет по правам человека, Фонд защиты национальных ценностей, мы очень благодарны, потому что от этого фонда поступила реальная помощь и поддержка», — отметила она.

Напомним, что американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы за ведение деятельности «иностранного агента» без регистрации. Осипова была приговорена к 7 годам тюрьмы по обвинению в похищению собственных детей и вымогательству денег у мужа. Также женщина должна будет выплатить супругу 18 тыс. долларов в качестве возмещения судебных расходов.