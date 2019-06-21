Кремль назвал преждевременной информацию о встрече Путина и Трампа в Осаке

Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.

«График двусторонних встреч по-прежнему верстается. Ведется работа с нашими партнерами за рубежом: согласовываются графики, параметры встреч. Как подойдет время, мы будем готовы. Мы, конечно же, вам расскажем о тех встречах, которые будут согласованы. Пока считаю это преждевременным», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне, 20 июня, Трамп подтвердил, что встретится с лидером РФ Владимиром Путиным в Японии на саммите «большой двадцатки», который пройдет с 28 по 29 июня. При этом Кремль не получал от Вашингтона официального подтверждения о проведении встречи. Ранее Песков также отметил, что Кремль не располагает информацией о проведении встречи лидеров РФ и США в формате «пять на пять». Пресс-секретарь президента РФ не исключил короткой встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа «на ногах» в ходе саммита в Осаке.

В ходе прямой линии в четверг Путин заявил, что без диалога между РФ и США невозможно найти консенсус. Российский лидер отметил, что у Москвы и Вашингтона разные представления о том, как должны решаться те или иные вопросы, но сохранение диалога остается важным для двусторонних отношений.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась летом прошлого года в Хельсинки. Тогда лидеры двух стран пообщались с глазу на глаз, провели рабочий завтрак с участием глав внешнеполитических ведомств, а также выступили на совместной пресс-конференции.