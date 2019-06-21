Москва, 21 июня. Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу.

Ранее Шалинский городской суд постановил досрочно освободить Титиева, 21 июня решение вступило в силу. Как пишет РИА Новости, у выхода из колонии Титиева встретили друзья и родственники.

В пятницу в Чечне досрочно освободили правозащитника Оюба Титиева. Уголовное дело против руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» получило громкую огласку. В марте 2019 года Шалинский городской суд приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения. Он обвинялся в хранении наркотиков. Титиев отказался обжаловать решение суда, но вину не признал.

По данным следствия, глава правозащитного центра хранил особо крупную партию наркотиков — 180 граммов марихуаны. Ему грозило десять лет колонии. Титиев утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал решение об условно-досрочном освобождении Титиева, выразив уверенность, что судом «изучены все обстоятельства и принято объективное решение».

Ранее Кадыров призвал ждать решения суда по делу Титиева.

«Я советую дождаться решения суда, если с ним не согласны, обжаловать в вышестоящей инстанции. Мы всегда помогали и намерены впредь оказывать содействие организациям, которые на самом деле занимаются правозащитной деятельностью», — написал Кадыров.

Кроме прочего Рамзан Кадыров также отметил, что задержание Титиева не следует связывать с его профессиональной деятельностью, добавив, что в Чечне никто не радуется, что правозащитник попал под следствие.