Москва, 21 июня. Глава комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ Сергей Гаврилов и председатель Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) рассказал, почему он сел в кресло спикера парламента Грузии во время визита в Тбилиси.

Российский депутат пояснил, что на сессии МАП занял то место, которое предложила ему принимающая сторона. Кроме того, по словам Гаврилова, существует протокол, предписывающий предоставлять почетное место именно председателю Генассамблеи, которым и является депутат, а не секретарям. Гаврилов подчеркнул, что заседал на почетном месте в парламентах Греции, Ливана и других стран, и там этот факт не вызвал никаких проблем. Председатель МАП отметил, что всегда садится на то кресло, которое ему предлагают, и не выбирает место сам.

«Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями», — сказал Гаврилов в интервью «Коммерсанту».

То, что россиянин занял кресло спикера грузинского парламента, стало поводом для провокации со стороны радикалов, сообщает телеканал «360». Работа сессии МАП шла в нормальном режиме до перерыва. Затем представители оппозиции разыскали Гаврилова, начали вырывать у него документы и облили депутата водой. В итоге сессия Генассамблеи была прервана.

Кроме того, возле отеля, в котором остановился депутат Госдумы, собралась толпа митингующих, сообщает «Царьград». Российской делегации пришлось покинуть Тбилиси в сопровождении сотрудников службы безопасности.

Вечером 20 июня в центре грузинской столицы радикалы и представители оппозиции начали штурм парламента. Участники беспорядков потребовали отставки правительства. Протесты вылились в столкновение с силовиками, открывшими стрельбу резиновыми пулями и применившими слезоточивый газ.

«Все активисты были заранее подобраны и собраны. Они находились в неадекватном состоянии, многими из них управляли координаторы, говорящие по-английски в американской версии. Все плакаты антирусского характера были напечатаны и изготовлены заранее. Понятно, что заранее имела место форма мобилизации радикалов для свержения власти», — рассказал Гаврилов Федеральному агентству новостей.

Депутат подчеркнул, что сессия Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской стороны стала просто поводом для попытки государственного переворота в Грузии. Гаврилов отметил, что ответственность за случившееся несет грузинская власть. Кроме того, председатель МАП отметил, что разгоревшийся в Грузии конфликт является внутренним, а Россия не собирается вмешиваться в данные события.

Отметим, что, помимо слов Гаврилова, есть несколько фактов, указывающих на причастность США к организации беспорядков в Грузии. В стране работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого явно направлена против РФ. Кроме того, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер ранее заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также за организацией беспорядков в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию (USAID).

Кроме того, американцы и европейцы публикуют в социальных сетях призывы, подстрекающие граждан Грузии к беспорядкам и «борьбе» с Россией. Таким образом жители США и стран Евросоюза создают в Сети определенный информационный фон, направленный на призыв грузин к протестным акциям.