Назван топ-5 самых надежных автомобилей в мире

Вашингтон, 21 июня. Автоэксперты американского агентства J.D. Power составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире.

Американские автоэксперты оценили надежность и качество автомобилей, в частности тех, что вышли в этом году. По мнению специалистов, многие производители не смогли улучшить уровень надежности своих новых моделей. Компании на данный момент предпочитают уделять больше внимания внедрению новейших систем, в том числе новым функциям мультимедиа, пояснили в J.D. Power.

Надежность автомобилей оценивалась по количеству поломок в течение 90 дней после покупки автомобиля.

Первое место в топе-5 получил Genesis — премиум-подразделение корпорации Hyundai. За 90 дней у 100 автомобилей этой марки было выявлено 63 проблемы.

Серебро досталось автомобилям бренда Kia. Тройку лидеров замыкают модели Hyundai. Четвертое и пятое места разделили между собой Ford и Lincoln соответственно.

Таким образом, корейские автомобили опередили в этом рейтинге японские модели. Среди надежных японских машин автоэксперты выделили Nissan, Toyota и Lexus. Лучшие среди немецких производителей оказались Mercedes-Benz и Porsche.

Ранее автомобильные эксперты провели исследование и составили топ-5 машин немецкого производства с пробегом не старше трех лет. Рейтинг возглавила модель Audi Q7, которая оборудована мощным мотором и имеющая отличные ходовые технические характеристики.