Кремль готовит список поручений Путина после прямой линии

Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле формируют список поручений главы государства после прямой линии с Владимиром Путиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пятницу президент работает в Москве.

«Вчера была прямая линия, все ее видели, — заметил пресс-секретарь президента России. — Сейчас уже в администрации начинается работа по формулированию перечня поручений. Сегодня на совещании у Вайны будут даны соответствующие поручения, администрация начнет работать со стенограммой — как правило, это так и бывает: формулируется очень тщательно перечень поручений, чтобы не забыть ни одного обещания, ни одного плана, который высказал президент в ходе прямой линии».

Песков напомнил, что во второй половине следующей недели предстоит саммит G20 в Осаке. В Кремле тщательно готовятся к этой международной встрече на высшем уровне.

«И проблематика «двадцатки», международные встречи, которые будут происходить на ее полях, — все это, конечно, требует тщательной подготовки», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Накануне в ходе 17-й по счету прямой линии с президентом России, которая длилась в этом году 4 часа 17 минут, Путин ответил на 81 вопрос. Во время беседы с жителями России и не только российский лидер коснулся многих актуальных тем: о нацпроектах, о доступности детских садов, о смягчении антинаркотического законодательства, о зарплатах, об отношениях с США и Украиной и других.