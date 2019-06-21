Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Кремль готовит список поручений Путина после прямой линии

108
0 Оставить комментарий

Кремль готовит список поручений Путина после прямой линии

Москва, 21 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле формируют список поручений главы государства после прямой линии с Владимиром Путиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пятницу президент работает в Москве.

«Вчера была прямая линия, все ее видели, — заметил пресс-секретарь президента России. — Сейчас уже в администрации начинается работа по формулированию перечня поручений. Сегодня на совещании у Вайны будут даны соответствующие поручения, администрация начнет работать со стенограммой — как правило, это так и бывает: формулируется очень тщательно перечень поручений, чтобы не забыть ни одного обещания, ни одного плана, который высказал президент в ходе прямой линии».

Кремль готовит список поручений Путина после прямой линии

Песков напомнил, что во второй половине следующей недели предстоит саммит G20 в Осаке. В Кремле тщательно готовятся к этой международной встрече на высшем уровне.

«И проблематика «двадцатки», международные встречи, которые будут происходить на ее полях, — все это, конечно, требует тщательной подготовки», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Накануне в ходе 17-й по счету прямой линии с президентом России, которая длилась в этом году 4 часа 17 минут, Путин ответил на 81 вопрос. Во время беседы с жителями России и не только российский лидер коснулся многих актуальных тем: о нацпроектах, о доступности детских садов, о смягчении антинаркотического законодательства, о зарплатах, об отношениях с США и Украиной и других.

infox - new
Автор: Анна Клименко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров