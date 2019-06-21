Донбасс сегодня: морпехи вышли из-под контроля ООС, комбриг ВСУ вызван «на ковер»

Донбасс, 21 июня. Комиссия Киева расследует обстрел Донецка. Морпехи ВСУ разлагаются, штаб ООС принимает срочные меры. Армия Киева прячет технику во дворах мирных жителей, беспилотники ОБСЕ глушатся украинскими РЭБами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил характеризуются небольшим спадом активности ВСУ на линии соприкосновения сторон. В Луганской народной республике не зафиксировано ни одного обстрела, а в Донецкой народной республике из минометов и гранатометов украинские войска стреляли в направлении Горловки, Донецка и села Октябрь, где поблизости расположен пропускной пункт на территорию Украины.

Всего вооруженными силами Украины использовано 23 мины, 35 гранат, несколько выстрелов произведено из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об оперативной обстановке на фронте проинформировали официальные ресурсы представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Виновного в обстреле Петровского района комбрига вызвали в штаб ООС

После произведенного 19 июня обстрела Петровского района Донецка силовыми органами ДНР были установлены виновные в ударах по мирному городу. Командир 24-й механизированной бригады ВСУ Валерий Гудзь, который отдавал приказ на открытие огня своим подчиненным, выполнял поставленную руководством задачу, направленную на срыв заседания контактной группы в Минске, убеждены в донецком командовании.

Однако цель достигнута не была, и в связи с этим Гудзя теперь допрашивают в штабе ООС, заявил представитель армейского корпуса ДНР Даниил Безсонов. Он также добавил, что в течение последующих суток подразделениями бригады в сторону ДНР не было выпущено ни единого снаряда. Отсутствие стрельбы объясняет прибытие комиссии штаба ООС в зону конфликта для официального разбирательства по событиям, случившимся в среду.

Штаб ООС пытается совладать с украинскими морпехами

По последним сообщениям Безсонова, в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты ВСУ направлена комиссия штаба оперативно-тактической группы «Восток» для выяснения обстоятельств и причин бесконечных перестрелок на южном направлении Донецкой области. Источники дончан утверждают, что проверяемые морские пехотинцы регулярно находятся в состоянии наркотического или алкогольного аффекта.

В отчете миссии ОБСЕ за 18 июня указано, что при проверке постоянного места хранения вооружения на территории, подконтрольной Киеву в Донецкой области, отсутствует 112 единиц военной техники, в том числе танки, гаубицы, минометы. Остается надеяться, что указанная техника в дальнейшем не будет задействована ВСУ в обстрелах городов и сел республики.

ВСУ прячут бронетехнику в жилых кварталах

Для простых людей, проживающих вблизи линии разграничения, стало уже привычным размещение военной техники украинской армии рядом со своими домами. Однако военные ведомства республик призывают жителей украинских городов не молчать, а требовать фиксации своих обращений в ОБСЕ. Практика игры в прятки за спинами мирных жителей должна быть прекращена.

О двух таких случаях сообщает представитель армейского корпуса ЛНР Яков Осадчий. Пришлые военные формирования Украины установили вооружение в поселках Светлодарск и Золотое. Таким образом, прямо во дворах обычных граждан военнослужащими Украины укрепляются позиции и наращиваются средства ведения войны, чем подвергается опасности жизнь и имущество людей.

ВСУ продолжают глушить дроны ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях

Армия Киева, задействовав средства радиоэлектронной борьбы, глушит беспилотники иностранной мониторинговой миссии, скрывая от сотрудников патрулей незаконно размещенное вооружение. Указанная информация находит свое подтверждение в отчетах ОБСЕ.

Так, в последнем опубликованном отчете указано, что 17 июня летательные аппараты СММ трижды подвергались глушению посредством РЭБ на территории, подконтрольной Украине. В Луганской области связь с беспилотниками прерывалась, когда они пролетали над поселками Новозвановка и Лебединское Луганской области, а также вблизи Широкино Донецкой области.

Ситуацию с глушением украинскими силовиками БПЛА наблюдателей регулярно озвучивают и представители оборонных ведомств республик Донбасса.