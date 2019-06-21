Число пострадавших в ходе протестов в Грузии перевалило за 200 человек

Тбилиси, 21 июня. Не менее 240 человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси, из них 102 человека попали в больницу. Такие данные в пятницу представил замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа.

По его словам, 80 из 240 пострадавших — полицейские. Двое находятся в тяжелом состоянии, сейчас им делают операцию, сообщает Первый канал.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена прервать свой визит в Белоруссию из-за событий в Тбилиси. Протесты в грузинской столице начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл проходящую в Тбилиси сессию Международной ассамблеи православия.

Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента, что и вызвало протесты. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Отметим также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Кроме того, за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран ЕС активно подстрекают грузин к волнениям в соцсетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.