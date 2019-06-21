Эксперты объяснили, почему депрессия является болезнью

Москва, 19 июня. Эксперты рассказали, с какими заблуждениями чаще всего сталкиваются люди, когда речь идет о депрессии. Заболевание может стать серьезным нарушением здоровья человека, особенно, если затягивается на длительный срок. Однако многие не считают такое состояние болезнью, уверены, что смогут справиться с ним сами. Об этом сообщил портал «Planet today».

С депрессивным расстройством сталкивается каждый шестой человек на протяжении своей жизни. Одним из заблуждений является то, что депрессия — это жалость к себе. Часто окружение принимает болезненное состояние человека за слабость и лень. Но люди, страдающие депрессией, вовсе не ленивы и не жалеют себя, они просто не в силах справиться с настигшей их болезнью самостоятельно. Депрессия не выдумка, а медицинский диагноз. Особенно депрессия распространена среди американцев. На основании исследований генов, гормонов и нервной системы ученые сделали вывод — она является серьезным заболеванием, которое может стать угрозой для жизни больного.

Многие врачи считают, что депрессивное состояние побеждает трудовая деятельность. Такой метод помогает, но не всем и не всегда. Переутомление также может стать признаком клинической депрессии. Многие люди в таком состоянии не могут заставить себя работать и начинают замыкаться в себе, что становится поводом чувствовать себя одиноким и никчемным.

Исследователи отмечают, что часто в состояние депрессии впадают пожилые люди, тоскуя об ушедшей молодости. Но стоит помнить, что депрессия лечится. Исследования показали, что при проведении эксперимента были вылечены от депрессии 70% участников.

В силу различных жизненных обстоятельств депрессия может развиваться у каждого человека. Распознать заболевание на ранних стадиях бывает сложно, есть даже вероятность передачи его по наследству.