Американцы на юге Сирии планируют диверсии против иранских формирований в Абу-Кемале

В связи с обострением ирано-американских отношений США готовят новые диверсии на территории Сирии с участием боевиков, которых они тренируют на своей базе в сирийском Ат-Танфе, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) со ссылкой на источник в армии САР.

В настоящее время одной из глобальных целей США, которые они преследуют на Ближнем Востоке, является снижение иранского влияния и ограничение сотрудничества Тегерана с другими государствами в регионе. Первоочередной целью стали иранские силы, находящиеся в Сирии.

На протяжении всего сирийского конфликта Иран оказывал поддержку Дамаску – как в экономическом, так и в военном плане. Экономическую помощь Ирана в виде поставок нефти в Сирийскую Арабскую Республику Вашингтон свел к минимуму, введя жесткие санкции для всех государств, которые будут способствовать прохождению иранских нефтяных танкеров через их территориальные воды.

В качестве следующего шага Штаты приняли решение нанести ряд ударов по иранским формированиям, находящимся в Сирии, в первую очередь – в Абу-Кемале. Разумеется, американские военнослужащие не станут проводить атаки своими силами, поскольку это будет фактом прямой агрессии США. Как и всегда, американцы будут действовать руками боевиков, которых они готовят вот уже несколько лет.

20 июня стало известно, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Абу-Кемале приведены в боевую готовность. Впервые за несколько месяцев. Как сообщает военный источник, это произошло в результате вскрытия иранской разведкой данных об активизации деятельности проамериканских террористов на участке между Ат-Танфом и Абу-Кемалем.

Участились случаи выхода боевиков за границы 55-километровой зоны, что свидетельствует о намерении американцев сформировать ударную группировку из террористов недалеко от Абу-Кемаля.

Случаи нападения на иранские силы уже происходили в этом районе, причем буквально месяц назад. Ночью 20 мая неизвестные лица установили самодельное взрывное устройство на автомобиль сил КСИР. Утром следующего дня, когда группа иранских военнослужащих воспользовалась машиной, бомба взорвалась, из-за чего один иранец погиб, а двое были ранены.

Тегеран не сомневается в том, кто именно организовал эту атаку. В Абу-Кемале проживают около 40 тысяч человек, а из силовых структур на территории города находятся только военнослужащие САР и союзные им бойцы КСИР. В том, что диверсия была организована руками проамериканских боевиков, уверены и сирийцы, и иранцы.