Москва, 21 июня. Мать арестованной в США за похищение собственных детей россиянки Богданы Осиповой Юлиана Филипюк выразила благодарность Фонду защиты национальных ценностей за помощь, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Американский суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она якобы похитила собственных детей. Суд также обязал Осипову в течение трех лет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек.

Мать арестованной россиянки подчеркнула, что Осипова борется в США за права на собственных детей. Ей вынесли несправедливый приговор по сфабрикованному делу. Богдана не признает своей вины. Филипюк также рассказала, что судья во время ожидания вынесения приговора написал лично матери россиянки угрожающее письмо. В письме сообщалось, что если дети не будут в Америке, то он вынесет более жестокий приговор. В интервью ФАН Филипюк рассказала о причинах ареста ее дочери.

«Благодарим МИД России, который не оставил Богдану, благодарим Александра Ионова, благодарим Фонд защиты национальных ценностей. Эта помощь пришла как манна небесная. Надеюсь, будут приняты правильные шаги», — заявила Филипюк в ходе круглого стола «Совершенствование стратегии правовой защиты российских граждан за рубежом», который проходит в Госдуме.

Стоит отметить, что Фонд защиты национальных ценностей оказывает значительную поддержку, в том числе финансовую, гражданам РФ, который столкнулись с несправедливостью за границей. Фонд также выделил средства для оплаты адвокатов арестованной в США по сфабрикованному делу Марии Бутиной. Россиянка ранее обратилась к соотечественникам из американской тюрьмы с просьбой о помощи, отметив, что ее семья не в состоянии оплатить услуги адвокатов, чтобы добиться справедливости.

Фонд ранее призвал политиков и общественность оказывать реальную поддержку попавшим в трудную ситуацию россиянам, а не ограничиваться громкими заявлениями.