Бурджанадзе о протестах в Грузии: Дразнить Россию флагами США — это нечестная игра

Флаги Украины и США были подняты у парламента Грузии, «чтобы позлить Россию» политиками, безразличными к интересам грузинского народа. Об этом рассказала в интервью Федеральному агентству новостей экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, комментируя провокации в Тбилиси.

«Это такая «мода» — дразнить Россию флагами НАТО и на этом эмоционально играть. Это нечестная, неправильная игра», — заявила ФАН грузинский политик.

Бурджанадзе напомнила об акции председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, когда тот, придя к власти, выходил на площадь Свободы с флагами НАТО, Евросоюза и США.

«Нужно быть не прозападным или прорусским, нужно быть прогрузинским политиком. Партии, которые ничего другого не могут реально предложить народу, пытаются сохранить себя этим истеричным прозападным трендом», — пояснила Бурджанадзе.

Российско-грузинские отношения получили очередной очень серьезный удар, с сожалением отметила собеседница ФАН.

«И это тоже вина Иванишвили! Потому что за все годы работы в правительстве он ничего не сделал, чтобы реально улучшить отношения с Россией. Он не осмелился этого сделать, боясь обидеть американцев. Это человек, которому самое главное — не интересы Грузии, в которые, безусловно, входит улучшение отношений с Россией, ему главное — защитить свои миллиарды», — отчитала своего коллегу политик.

Нино Бурджанадзе подчеркнула, что и без того сложные в течение последних десяти лет отношения Грузии и России, который усугубил инцидент на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, были использованы сторонниками Запада для дестабилизации обстановки.

«Вы знаете, что раны в российско-грузинских отношениях очень тяжелые. Некоторые люди действительно восприняли инцидент в ассамблее как оскорбление и вышли (к зданию парламента Грузии во время протестов 20 июня. — Прим. ФАН) от всей души. Конечно, это было использовано так называемыми прозападными силами, партией Михаила Саакашвили. Эта антироссийская истерия, которую создал Саакашвили, продолжалась раньше и будет продолжаться», — добавила Бурджанадзе.

То, что произошло 20 июня в Тбилиси, наносит ущерб имиджу власти как внутри страны, так и на международной арене, считает собеседница ФАН.

«Власть должна была не допустить того, что произошло в ходе ассамблеи, и того, что потом произошло на проспекте Руставели. Избежать этого можно было бы, если бы главной целью власти не было одно только самосохранение», — заявила Бурджанадзе.

Экс-спикер грузинского парламента посетовала, что не делая ни одного нормального политического шага, загладить «новую рану на теле грузинской политики» будет очень сложно. По мнению Бурджанадзе, сегодня трудно предсказать, как будут развиваться события далее, однако власти Грузии своими действиями себя уже дискредитировали.

«Грузинский народ — очень специфичный: ни одна власть, которая разогнала таким жестоким образом демонстрантов, — а вчера мы видели ужасающие кадры, на которых молодая женщина, вероятно, получила серьезную травму головы и глаза — ни одна такая власть в Грузии себя не сохранила», — отметила собеседница ФАН.

Правление Иванишвили подходит к концу, считает она.

«Но главное, чтобы к власти не пришла такая сила, которая окончательно навредит грузинскому государству. Сейчас крайне важно не допустить прихода к власти так называемого «коллективного Саакашвили» — для меня это абсолютно неприемлемо», — подытожила Нино Бурджанадзе.

20 июня у здания парламента в Тбилиси прошел митинг с участием около 10 тысяч человек, которые требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. Формальным поводом для этого стал произошедший несколькими часами ранее инцидент в зале заседаний парламента, когда депутат ГД РФ Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера.

При этом несколькими днями ранее пользователи социальных сетей из стран США и Европы с подозрительной активностью начали высказываться о возможных угрозах Грузии со стороны России. Позже они начали напрямую обвинять Кремль в нагнетании напряженности в Тбилиси и подстрекать жителей к беспорядкам.

В частности, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер 18 июня назвал «агентами ФСБ» российских туристов в Грузии и заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Примечательно, что во время штурма парламента на проспекте Руставели протестующими были подняты флаги США и Украины.

Напомним также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Эксперты не исключают, что за протестами может стоять и небезызвестное Агентство США по международному развитию (USAID).