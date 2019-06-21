Киев, 21 июня. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы, Киев ждет «югославский сценарий».

По его словам, 2019 год принес на Украину вызов, после которого Киев может «разорваться 1 сентября не только полным дефолтом». В эфире телеканала NewsOne он напомнил, что Киеву в этом году предстоит выплатить 16 миллиардов долларов долга. Экс-министр транспорта Украины предсказал последствия потери газовой трубы.

«И судьба трубы… если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант», — подчеркнул Червоненко.

Бывший министр уточнил, что Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС. Он выразил сомнение, что новый состав украинского парламента справится с экономической ситуацией из-за некомпетентности кандидатов в депутаты. Как пишет «Газета.ru», по его словам, избирательные списки — «повторение «новых лиц», только еще хуже». По его мнению, кандидаты на роль депутатов не готовы выходить «в большую политику» и отвечать за судьбы украинцев.

Напомним, оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита денег на оплату контрактов по закупкам газа для собственных нужд.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев искусственно банкротят газотранспортную систему страны.

Она подчеркнула, что передаст соответствующее заявление против чиновников в Госбюро расследований. По ее словам, Коболев и Гройман доводит газотранспортую систему страны до развала.

Тимошенко считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с действующим премьер-министром страны начали процесс «теневой приватизации ГТС». По ее словам, ГТС Украины может перейти к «неизвестно каким компаниям».

Напомним, Кабмин Украины утвердил вывод газотранспортной системы страны по модели ownership unbundling. Она предусматривает выведение газотранспортных активов и оператора ГТС за приделы группы «Нафтогаз». В руководстве украинского газового гиганта негативно оценивали такое решение. Исполнительный директор компании Юрий Ветренко заявил, что это ослабит позицию «Нафтогаза» на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа с 2020 года.

Ранее британский эксперт Дэвид Кокс заявил, что ГТС Украины не имеет никакой ценности без контракта на транзит российского газа после 2019 года.