Москва, 21 июня. Власти Грузии должны принести России официальные извинения за беспорядки в Тбилиси. Об этом в пятницу заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Грузия должна принести официальные извинения России за провокацию в адрес российских парламентариев. На период беспорядков следует воздержаться от проведения любых международных мероприятий в стране», — отметил он.

В то же время сенатор выступил против идеи исключения Грузии из Международной ассамблеи православия. Он подчеркнул, что грузинское православие не должно страдать от действий отдельно взятых провокаторов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена прервать свой визит в Белоруссию из-за событий в Тбилиси. Протесты в грузинской столице начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл проходящую в Тбилиси сессию Международной ассамблеи православия.

Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента, что и вызвало протесты. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Отметим также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Кроме того, за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран ЕС активно подстрекают грузин к волнениям в соцсетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.