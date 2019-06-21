Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Верховную раду
Киев, 21 июня. Печерский районный суд Киева разрешил бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду.
С новостью о допуске к выборам в Раду Саакашвили разместил пост на свой странице в Facebook.
«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! — объявил бывший президент Грузии. — Еще на шаг ближе к победе!»
Досрочные выборы в Раду запланированы на 21 июля. Партия Саакавшили на Украине «Движение новых сил» ранее заявила о намерении участвовать в досрочных выборах в парламент. Политическая сила предоставила список кандидатов в депутаты, в который вошел и сам Саакашвили.
Напомним, Саакашвили вернулся на Украину после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, который вернул ему украинский паспорт.
В 2018 году Саакашвили был выдворен с Украины. Экс-президент Петр Порошенко лишил губернатора Одесской области своего поста, заявив, что Саакашвили не выполнил свои обещания и ухудшил экономические показатели региона. После этого у грузинского политика начался конфликт с представителями украинского руководства. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства.
В июне этого года Михаил Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате Киева. Он констатировал, что готов защищать Украину с оружием в руках. По мнению бывшего одесского губернатора, персонал в военкомате очень отзывчивый и приятный, однако работает в «не очень хороших условиях». Он призвал резко увеличить финансирование военкоматам и их сотрудникам на Украине.