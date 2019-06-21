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Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Верховную раду

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Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Верховную раду

Киев, 21 июня. Печерский районный суд Киева разрешил бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду.

С новостью о допуске к выборам в Раду Саакашвили разместил пост на свой странице в Facebook.

«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! — объявил бывший президент Грузии. — Еще на шаг ближе к победе!»

Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Верховную раду

Досрочные выборы в Раду запланированы на 21 июля. Партия Саакавшили на Украине «Движение новых сил» ранее заявила о намерении участвовать в досрочных выборах в парламент. Политическая сила предоставила список кандидатов в депутаты, в который вошел и сам Саакашвили.

Напомним, Саакашвили вернулся на Украину после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, который вернул ему украинский паспорт.

В 2018 году Саакашвили был выдворен с Украины. Экс-президент Петр Порошенко лишил губернатора Одесской области своего поста, заявив, что Саакашвили не выполнил свои обещания и ухудшил экономические показатели региона. После этого у грузинского политика начался конфликт с представителями украинского руководства. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства.

В июне этого года Михаил Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате Киева. Он констатировал, что готов защищать Украину с оружием в руках. По мнению бывшего одесского губернатора, персонал в военкомате очень отзывчивый и приятный, однако работает в «не очень хороших условиях». Он призвал резко увеличить финансирование военкоматам и их сотрудникам на Украине.

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Автор: Катерина Иванова
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