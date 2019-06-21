Сирия, 21 июня. Обстрелы боевиков ССА** в районе Манбиджа в Алеппо привели к возникновению пожаров. Курды задержали порядка 150 человек в рамках принудительной мобилизации в Ракке. Взрыв прогремел на КПП SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят исламистам на севере провинции Хама.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла подконтрольные курдам районы на северо-востоке Алеппо; продолжает притеснять курдское население в Африне.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Курды: задержали мужчину северо-западнее Дейр-эз-Зора; приняли резолюцию о проведении принудительной мобилизации ив Ракке.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о новых столкновениях между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и поддерживаемой Анкарой «Сирийской свободной армией» (ССА) на северо-востоке региона. Вооруженные стычки произошли вблизи небольшого поселения, расположенного к северу от города Манбидж. Отмечается, что обстрелы со стороны протурецких боевиков привели к возникновению пожаров в сельскохозяйственных районах. О последствиях случившегося пока ничего неизвестно. Напомним, перестрелки между курдами и радикалами ССА в северной части Алеппо нередко приводят к жертвам среди гражданского населения, однако противники не перестают обмениваться ударами в прифронтовой зоне.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в контролируемых исламистами вооруженной оппозиции районах на северо-западе провинции продолжают наблюдаться случаи ущемления прав коренного курдского населения, оставшегося в Африне, несмотря на его захват ВС Турции и подконтрольными ей антиправительственными бандгруппами в марте прошлого года. По данным интернет-портала, джихадисты потребовали у жителей курдской национальности заплатить сумму в три тысячи долларов за возможность и далее оставаться в своих домах, заявив о том, что в противном случае они будут выселены.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о новом взрыве на занимаемых курдами территориях Дейр-эз-Зора. Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), СВУ детонировало у одного из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF) на окраине города Дибан, находящегося восточнее Меядина. Никаких сведений о возможных жертвах среди курдских радикалов пока не поступало. Предполагается, что к установке бомбы причастны боевики «Исламского государства», действующие в составе так называемых «спящих ячеек».

В свою очередь курды продолжили проводить обыски в оккупированных районах. По информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), в населенном пункте Аль-Миладж на северо-западе от административного центра провинции, был арестован мужчина по имени Салим Ахмад Аль-Али. Никаких данных о причинах его задержания пока не поступало.

Провинция Ракка

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) приняли резолюцию о проведении принудительной мобилизации в городе Ракка. В рамках решения предусматривается уголовное преследование за уклонение от службы в рядах курдской группировки и тюремное заключение на срок от трех до пяти месяцев. Согласно данным военного источника в сети Twitter (NotWoofers), отряды SDF также приступили к патрулированию административного центра провинции совместно с членами так называемой милиции «Асайиш». Был оборудован лагерь для вербовки граждан. По предварительным сведениям, на данный момент были задержаны около 150 человек. Напомним, жители провинции не раз заявляли о своем недовольстве антинародной политикой, проводимой курдами. Одной из основных причин волнений становилась насильственная вербовка, незаконно проводимая курдами.

Провинция Хама

В северной части Хамы не утихают вооруженные столкновения между исламистами незаконных бандформирований и правительственными войсками. Как передает на своей странице в сети Twitter (syr_television) военный источник, в поддержку Сирийской арабской армии (САА) боевые вылеты над зонами контроля исламистов осуществили российские военные самолеты. Под ударом оказались военные объекты джихадистов в окрестностях города Кафр-Зета. Информация об итогах боевых вылетов пока уточняется.

Между тем исламисты опубликовали неподтвержденные сообщения о потерях сил САР в военной технике. По сведениям оппозиционного медиапортала Halab Today TV, исламисты уничтожили пушку Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Хардана. Однако официальные новостные порталы данную информацию пока не подтверждали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)