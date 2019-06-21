Президент Грузии прервала визит в Белоруссию из-за протестов в Тбилиси

Минск, 21 июня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию из-за организованных оппозицией антироссийских протестов в Тбилиси.

«Я прерываю свой визит в Белоруссию и возвращаюсь в Тбилиси в связи с протестами, начавшимися прошлой ночью», — пишет она в Twitter.

I’m cutting my visit to #Belarus short and returning to #Tbilisi following last night’s protests. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 21 июня 2019 г.

Ранее Зурабишвили призвала граждан к спокойствию. В своем Facebook она осудила действия оппозиции, назвав их антигосударственными. При этом она назвала Россию «врагом», которому якобы выгодны внутренние противоречия в Грузии. По словам Зурабишвили, если кто-то поддерживает протесты, он автоматически поддерживает политику Кремля, пишет «Газета.ру».

Напомним, что несколько тысяч демонстрантов, которые собрались накануне в центре Тбилиси, попытались прорваться в здание парламента. Поводом для возмущения послужил скандал с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который открывал проходящую в Грузии сессию Международной ассамблеи православия. Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента, что и вызвало протесты. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Отметим также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Кроме того, за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран ЕС активно подстрекают грузин к волнениям в соцсетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России. МИД России расценил действия грузинской оппозиции как заранее спланированную акцию.