Более 13 миллионов россиян воспользовались «дачной амнистией»

Москва, 21 июня. Более 13 миллионов россиян воспользовались так называемой «дачной амнистией», стартовавшей в 2006 году. Об этом сообщил глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.

Глава палаты Росреестра рассказал, что с 1 августа 2018 года по 1 марта текущего года «дачной амнистией» воспользовались более 170 тысяч человек, при том, что данный период являлся «переходным». Тухтасунов считает, что к концу 2019 года недвижимость оформят еще несколько сотен тысяч человек. Он уверен в положительном эффекте продления так называемой «дачной амнистии».

Глава палаты Росреестра отметил, что постановка недвижимости на кадастровый учет является личным правом граждан, сообщает News.ru. По словам Тухтасунова, россияне, оформившие собственность, могут быть уверены в сохранности своего имущества и в надежной защите прав.

В 2019 году Кадастровая палата запустила специальный сервис, который позволяет упростить сбор и подачу документов при совершении регистрационно-учетных действий. Платформа учитывает 86 случаев, среди которых продажа квартиры, ипотека, оформление земельного участка, постановка на кадастровый учет и наследство.

Напомним, так называемая «дачная амнистия» действовала в России до 1 марта 2019 года. Программа была направлена на упрощение оформления в собственность садовых участков и расположенных на них строений. Она учитывала не только жилые дома, но и бани, гаражи и прочие постройки.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы утвердили в первом чтении законопроект, предполагающий возобновление так называемой «дачной амнистии». Если инициативу примут на всех уровнях, срок действия программы продлят до 1 марта 2022 года.