Москва, 21 июня. Провокация против российской делегации на Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси была призвана помешать обсуждению раскола в украинской церкви, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), участие в мероприятии приняла российская делегация во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Согласно регламенту, Гаврилов на открытии ассамблеи занял место в кресле спикера грузинского парламента. Оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» выразили недовольство тем, что Гаврилов сел в кресло спикера, и покинули зал, в результате чего заседание было прервано.

Затулин рассказал, что российская делегация на МАП собиралась поднять вопрос о расколе в украинской церкви. Политик отметил, что появление на МАП дискредитировавших себя депутатов Верховной рады является очередным доказательством.

«Для того чтобы этого не допустить, на мой взгляд, и была устроена эта провокация на заседании Межпарламентской ассамблеи православии <…> провокация со стороны представителей Грузии, прежде всего, конечно, представителей оппозиционной партии Саакашвили», — заявил Затулин в комментарии РИА Новости.

Инцидент в парламенте послужил поводом для организации многотысячных протестов в Тбилиси. Очевидно, что участие в организации массовых протестов в Грузии принимали представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений в этой стране. Кроме того, провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера подтверждают заинтересованность Вашингтона в дестабилизации ситуации в Грузии. Карпентер заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID). Поддержку грузинским оппозиционерам оказывают и в социальных сетях.

Ранее в МИД РФ заявили, что визит российской делегации в Тбилиси на МАП был намеренно использован радикальной грузинской оппозицией для проведения беспорядков. Целью оппозиции было не допустить нормализации отношений Москвы и Тбилиси, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.