В Госдуме жестко отреагировали на провокацию с Гавриловым и попытку переворота в Грузии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин жестко отреагировал на издевательства над российским депутатом в Грузии во время Межпарламентской ассамблеи православия и прокомментировал попытку госпереворота в этой стране. По мнению Шерина, якобы «спонтанный» бунт оппозиции, который идет под вызывающе антироссийскими лозунгами, готовился давно, а за его организаторами стоят Соединенные Штаты.

«То, что произошло с нашим коллегой, да и вообще вся эта ситуация совершенно неприемлемы, — подчеркнул парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Грузинская власть показала свою неспособность обеспечить порядок во время важного международного мероприятия, а также неумение упреждать явные провокации».

Акция оппозиции, вылившаяся в попытку переворота, явно не была спонтанная, а готовилась заранее, и для нее просто искали повод, отметил собеседник ФАН.

«Любая власть должна отслеживать поведение неблагонадежных элементов, особенно накануне серьезных мероприятий. Но в данном случае в Грузии этого не было и в помине. Могу оценить это как наплевательское отношение властей Грузии к России, к нашим межгосударственным отношениям. Эта провокация может серьезно ухудшить отношения между Россией и Грузией, спровоцировав новый виток напряженности. Знакомая старая заезженная шарманка, которую в очередной раз используют Соединенные Штаты. Судя по всему, эти беспорядки, а точнее — явная попытка госпереворота — результат провокационной деятельности США, которые спят и видят, как любой ценой подвести Россию под новые санкции», — резюмировал Александр Шерин.

По мнению Шерина, Россия должна достаточно жестко отреагировать на эту провокацию, также крайне желательно, чтобы Госдума заняла в этом вопросе принципиальную позицию.

Накануне в Грузии произошла попытка государственного переворота. Поводом для начала беспорядков стал эпизод во время Межпарламентской ассамблеи православия: председательствующий на заседании депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов занял кресло спикера грузинского парламента, что вызвало возмущение представителей Грузии. На Гаврилова было совершено нападение, его увели под охраной, позже в Москве ему пришлось обратиться к врачам.

Наблюдатели уверены, что за этой провокацией и за последовавшими затем якобы «народными» выступлениями под антироссийскими лозунгами стоят американские кукловоды. Это подтверждает провокационное заявление главы Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, что мол «в один прекрасный день Грузия, проснувшись, может обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Напомним также, что в Грузии на постоянной основе действует американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого имеет явно антироссийский и русофобский характер. По мнению экспертов, за попыткой переворота в Грузии может также стоять Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development — USAID), печально знаменитое вмешательством во внутренние дела других стран.

Отметим, Запад активно создает антироссийский информационный фон вокруг грузинских событий: пользователи из США и ЕС массово и явно не спонтанно публикуют в соцсетях подстрекательские посты с призывами к гражданам Грузии активнее «бороться с Россией».