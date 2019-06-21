Пушков объяснил, кто стоит за беспорядками в Грузии

Москва, 21 июня. Беспорядки в Грузии являются результатом деятельности местных радикалов. Об этом в пятницу заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Выступления в Грузии — дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять», — пишет он в Twitter.

Пушков добавил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, вероятно, уже не справляется со своими обязанностями и имеет низкий авторитет среди граждан, если «допускает такие безобразия».

Напомним, что несколько тысяч демонстрантов, которые собрались накануне в центре Тбилиси, попытались прорваться в здание парламента. Поводом для возмущения послужил скандал с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который открывал проходящую в Грузии сессию Международной ассамблеи православия. Грузинская оппозиция обратила внимание на то, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента, что и вызвало протесты. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

По некоторым данным, к организации беспорядков в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Отметим также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Кроме того, за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран ЕС активно подстрекают грузин к волнениям в соцсетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России. МИД России расценил действия грузинской оппозиции как заранее спланированную акцию.