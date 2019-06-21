ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» обманывает читателей неверной формулировкой закона

Известное либеральное издание «Эхо Москвы» в очередной раз пытается запутать россиян неверной трактовкой сюжетов в сервисе «Яндекс Новости».

Так, в выдаче поисковика по сюжету о том, что оштрафованный за нарушение федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» россиянин подал жалобу в ЕСПЧ, появился материал «Эхо Москвы» с заголовком «Первый россиянин, которого оштрафовали по закону о неуважении к власти, подал жалобу в ЕСПЧ».

И тут необходимо отметить, что житель Новгородской области Юрий Картыжев был осужден за два поста в социальной сети «ВКонтакте», в которых он в довольно грубой форме высказался о главе российского государства. Комментарии Картыжева были оставлены к видеозаписям. В первом случае речь идет о ролике, посвященном тому, что Россия решила предоставить Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 млрд долларов. Второе видео было про опрос жителей Костромы по поводу «Единой России».

Как сообщил представляющий Картыжева в Страсбурге адвокат Дамир Гайнутдинов, его подопечный жалуется на то, что власти таким образом якобы вмешались в его право на свободное выражение мнения. По его словам, комментарии не касались личности Владимира Путина, а относились исключительно к эффективности его внутренней и внешней политики. И именно на основе этой новости сотрудники «Эхо Москвы» решили в очередной раз выступить с критикой власти.

В рамках проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» наша редакция показывает, как «Эхо Москвы» запутывает читателей, намеренно используя в заголовке неверную формулировку закона.

Вероятно, издание сознательно создает негативный фон вокруг этого закона. «Закон о неуважении к власти» — это термин, придуманный и используемый некоторыми СМИ. На самом деле речь идет о Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в который была добавлена новая статья. Статья 15 вводит ответственность за оскорбление человеческого достоинства в Сети, а также выражение неуважения в неприличной форме к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, а также к институтам государства.

Авторы законопроекта неоднократно отмечали, что статья 15 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» защищает общество в целом, а не отдельные социальные группы, меньшинства и конфессии. Ни один чиновник не может использовать ее в личных целях.

По сути, эта статья уравняла в правовом поле правонарушение в онлайне с нарушениями в офлайне. В КоАП РФ уже давно предусматривается аналогичное наказание за оскорбление человеческого достоинства и государственных символов в реальной жизни.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, а также другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках, в том числе в социальных сетях, занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. В этом были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы наших коллег из по сути антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).