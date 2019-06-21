Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Москва, 21 июня. Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле. По мнению россиян, девушка выбрала слишком откровенный наряд для встречи с детьми.

Бузова разместила на своей странице в Instagram видео со своего выступления на праздничном балу «Выпускник-2019» в Государственном Кремлевском дворце. Звезда пришла в Кремль полуобнаженной: на девушке были лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки. Для слушателей она исполнила хит «Водица».

«Кремль. Мчу дальше поздравлять вас и петь для вас, мои хорошие, — обратилась к школьникам в соцсети артистка. — Какие вы все красивые и счастливые. Впереди вас ждет увлекательная жизнь. Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из вас все получится».

Вместе с Бузовой на сцене выступали танцовщицы балета «Тодес» Аллы Духовой. Однако подтанцовку одели заметно скромнее — блестящие комбинезоны по фигуре, пишет «Газета.ru».

Вид Бузовой в Кремле возмутил россиян. Они напомнили певице, что она вступала перед детьми.

«Опять в трусах», — негодовали они.

«Почему танцует она, а стыдно мне?», — прокомментировал видео один из пользователей Instagram.

«Оля, в последнее время немного возмущена твоими нарядами на сценах, — заметила подписчица. — Ну, может, хоть мини-юбки надевать, но никак не что-то в виде комбезов и шорт, которые в виде трусов».

Нашлись и те, кто был недоволен пением Бузовой.

«Все красиво, жаль лишь, что под фанеру, — заявили они. — Не попадает в конце».

Ранее Бузова проболталась журналистам о новом романе.