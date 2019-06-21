Москва, 21 июня. Подписанное в феврале политическое соглашение о мире и ненападении в Центральноафриканской Республике является важной отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране, заявил представитель России на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР Александр Репкин. Об этом сообщает постоянное представительство РФ при ООН.

По словам дипломата, правительство ЦАР и вооруженные группировки должны воспользоваться открывшимся в этой связи «окном возможностей», а международное сообщество обязано оказать им всемерное содействие. Представитель России в Совбезе ООН призвал стороны конфликта в ЦАР к примирению.

Он подчеркнул, что особую роль в разрешении конфликта должна сыграть Организация Объединенных Наций. Кроме того, он напомнил, что Москва поддерживает усилия президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры, направленные на ведение политического диалога, а также повышение потенциала армии и распространение власти правительства на всю территорию страны.

Российская сторона вносит существенный вклад в укрепление боеспособности силовых структур государства. Она оказывает Банги на безвозмездной основе военно-техническую помощь. Минобороны России в 2018 году отправило в ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы. Российские специалисты проводят в стране гуманитарные акции. Так, в населенных пунктах Бриа, Уадда и Мбаики развернуты три госпиталя.

Напомним, в республике долгие годы продолжалась гражданская война, но в августе минувшего года благодаря поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашениемежду правительством и лидерами вооруженных группировок.

Москва выступила посредником в подписании этого документа. После этого двусторонние отношения России с ЦАР значительно укрепились. В соответствии с документом планируется разоружить все регионы страны, при этом укрепив армию ЦАР.

Как ранее уточнил генеральный прокурор Апелляционного суда Банги Эрик Дидье Тамбо, Хартумское соглашение является сверхнациональным. По его мнению, документ, подписанный 6 февраля между правительством ЦАР и 14 вооруженными группами в Банги, выше Конституции республики.